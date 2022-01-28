В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
31 минуту назад

Запад пригрозил России принятием мер по «Северному потоку-2»

Посол США в Москве Джон Салливан пригрозил России «колоссальными экономическими последствиями» в случае вторжения на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Запад пригрозил России принятием мер по «Северному потоку-2»
Фото:  Антон Ваганов / Reuters Антон Ваганов / Reuters

«В случае вторжения РФ на Украину я бы ожидал, что меры против "Северного потока-2" станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии», — заявил дипломат о возможных мерах запада против России. Это произошло на онлайн-брифинге в пятницу, 28 января.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ждет полный разрыв отношений с Москвой, в случае введения жестких антироссийских санкций, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT. Он также добавил, что такое развитие событий не входит ни в чьи интересы.

28 января стало известно, что Евросоюз (ЕС) и Великобритания при поддержке США начали разрабатывать новый пакет антироссийских санкций. По информации издания FT, рестрикции коснутся российских проектов-новичков в газовой сфере. Санкции собираются вводить в случае агрессии Москвы против Киева, поставив этим под удар крупных западных игроков рынка.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители