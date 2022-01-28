Запад пригрозил России принятием мер по «Северному потоку-2»

Посол США в Москве Джон Салливан пригрозил России «колоссальными экономическими последствиями» в случае вторжения на Украину. Об этом пишет ТАСС .

«В случае вторжения РФ на Украину я бы ожидал, что меры против "Северного потока-2" станут частью значительных, колоссальных экономических последствий, которые обрушатся на Россию при таком сценарии», — заявил дипломат о возможных мерах запада против России. Это произошло на онлайн-брифинге в пятницу, 28 января.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон ждет полный разрыв отношений с Москвой, в случае введения жестких антироссийских санкций, в том числе против президента Владимира Путина и отключение от SWIFT. Он также добавил, что такое развитие событий не входит ни в чьи интересы.