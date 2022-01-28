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30 минут назад

Названа основная тема переговоров Байдена и Шольца

Правительство ФРГ подтверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц проведёт переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне.

Названа основная тема переговоров Байдена и Шольца
Фото: ReutersReuters

Основной темой разговора станут отношения с Россией, заявил на брифинге представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщает News.ru.

Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена, — отметил он.

Хебештрайт добавил, что США являются самым важным партнёром Германии за пределами Евросоюза и союзником по НАТО.

В Белом доме отмечали, что визит главы правительства Германии в Вашингтон позволит подтвердить прочность связей между двумя странами.

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