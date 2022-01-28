Берлин ответил Украине на упрек в виновности за Вторую мировую войну

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин несет «особую историческую ответственность» перед всеми странами бывшего СССР. Об этом она рассказала в интервью WAZ.

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Так Бербок прокомментировала слова посла Украины в Германии Андрея Мельника. Ранее он говорил, что Берлин несет такую же историческую ответственность перед Киевом, как и перед Израилем, поэтому должен обеспечить Украину оборонительным вооружением.

Посол подчеркивал, что Германия ответственна за гибель шести миллионов человек на территории Украины во время Второй мировой войны.

«Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия там принесла людям невероятные страдания», - так ответила на заявления дипломата министр.