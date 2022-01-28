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1 час назад

Лукашенко назвал условие для своей отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к Национальному собранию. Однако, по словам Лукашенко, для его отставки нужно определенное условие.

Лукашенко назвал условие для своей отставки
Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPATATYANA ZENKOVICH, EPA

«[Я] не забронзовел и готов уйти на покой. Но в том случае, если так решит белорусский народ», — заявил он. Прямая трансляция послания ведется на официальном интернет-портале президента Республики Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия вступит в войну на стороне России, если против нее будет проявлена агрессия. «Война возможна в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия. Второй момент, если на нашего союзника Россию будет совершена агрессия», — сказал Лукашенко.

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