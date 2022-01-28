В Белоруссии назвали Дудя «либеральным чучелом»

Белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ осудил российского блогера Юрия Дудя и его новое видео, которое посвящено эмигрантам из Белоруссии. Азаренок назвал интервьюера «главным либеральным чучелом российского YouTube» и «вшивой гнидой», а также предрек «белорусизацию России».

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Свое мнение он выразил в ходе программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0».

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Ведущий также напомнил о дне рождения советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого.

«Ему бы 84 исполнилось. Вполне можно было б жить еще. Вот уверен, он бы ни в какую партию не вступал, не дискутировал бы со змагарами, он бы песню про них спел», — начал свою мысль Азаренок.

Автор программы считает, что в эти дни поэт точно поддерживал бы «Батьку» — президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«А вот увидел бы он вживую кого-нибудь из этой продажной кодлы — врезал бы. И в пьяную морду Латушко (белорусский оппозиционер Павел Латушко. — Прим. ред.), и в смазливую напомаженную харю Путило (основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило. — Прим. ред.), и в липкое гнилое рыльце Дудя», — категорично отозвался белорусский журналист.

По его мнению, новый выпуск Дудя может быть проплачен.

«Называется эта субстанция — "Как жить, если лишают родины". Так вот, свиньи, (обращается к эмигрировавшим активистам Белоруссии. — Прим. ред.) во-первых, не смейте марать это слово. Вы родину предали, продали за копейки, вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад», — заявил Азаренок.

Он добавил, что после эмиграции и всех интервью у активистов от оппозиции больше нет родины. Телеведущий назвал их иудами и заявил, что у них нет права «даже рот раскрывать свой в сторону Беларуси».

Кроме того, он показал в своей программе часть интервью Дудя с белорусскими активистами, которым российский интервьюер в том числе задал вопрос, может ли то, что происходит в республике сейчас, повториться в России. Речь шла о митингах и политических репрессиях. Азаренок прокомментировал и это.