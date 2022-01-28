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6 минут назад

Дочь Назарбаева исключили из политсовета правящей партии

Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева вышла из политического совета правящей партии Nur Otan. Об этом сообщает РИА Новости.

Дочь Назарбаева лишили места в политсовете партии
Фото: ТАССТАСС

На внеочередном съезде 28 января Nur Otan избрала своим председателем президента страны Касым-Жомарта Токаева.

На съезде рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав политического совета партии. По данным Tengrinews, в него вошли представители всех регионов пропорционально количеству членов партии.

«В целом высший представительный орган партии обновился на 55 процентов. Представленность женщин выросла до 33,7 процента. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в шесть раз, до 13 процентов», - рассказала в партии.

Средний возраст членов политсовета снизился на четыре года и составил 47 лет.

Дарига Назарбаева, депутат мажилиса страны, 12 января не появилась на пленарном заседании нижней палаты парламента. Сначала в мажилисе сообщали, что она заболела, затем ее помощница Жанна Ермекова заявила, что Назарбаева находится в отпуске до конца января.

Назарбаев лишился одного из оставшихся постов

Страницы младшей дочери экс-президента Алии пропали из соцсетей после того, как журналисты заметили у ее аккаунта геолокацию в ОАЭ.

Сам Назарбаев заявлял, что не покидал страну из-за беспорядков и поддерживает связь с Токаевым.

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