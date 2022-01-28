Кулеба опроверг сообщения о разногласиях Зеленского и Байдена

«Разговор президентов вчера был продолжительный, откровенный и конструктивный. Все ключевые позиции со стороны Соединенных Штатов относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены», — сказал дипломат во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.