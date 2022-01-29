Токаев раскрыл подробности отставки Назарбаева

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9 минут назад

Токаев ответил на вопрос о торге с Назарбаевым

Никакого торга с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о его личных привилегиях во время массовых беспорядков в начале января не было, заявил в интервью телеканалу «Хабар 24» действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Фото: ТАССТАСС

Никакого торга о разделении властных полномочий с Назарбаевым не было. Решался только вопрос о позиции председателя Совета безопасности, — сказал президент.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он сложил свои полномочия 20 марта 2019 года. При этом Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана.

В апреле 2021 года Назарбаев изъявил желание сложить полномочия председателя АНК и передать их действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву. Однако сделал это он только 5 января 2022 года — в период массовых беспорядков в стране.

Кроме того, в январе Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности. Он добавил, что обязан защищать граждан и обеспечивать их безопасность. Принятые меры по обеспечению безопасности, добавил Токаев, нацелены на благополучие жителей Казахстана, но, в свою очередь, пока недостаточны.

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В конце января участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана («Свет Отечества») избрали Токаева на пост председателя. Кандидатуру предложил его предшественник на этом посту, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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