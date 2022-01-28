Дочь Назарбаева покинула состав политсовета правящей партии Казахстана

Дарига Назарбаева , которая является дочерью бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева , была исключена из состава политического совета правящей партии "Нур Отан". Об этом сообщило агентство РИА Новости .

По их данным, фамилии дочери экс-президента нет в обновленном списке, который был принят во время съезда партии. Кроме того, отмечается, что состав совета "Нур Отана" обновился на 55%.