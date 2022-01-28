Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться и встать на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, покаяться и понести наказание за свои действия. Об этом он заявил в своем послании к нации. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Он отметил, что многие оппозиционеры разочарованы той жизнью, в которой они оказались. «Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», — сказал Лукашенко.