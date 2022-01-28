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22 минуты назад

Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться и встать на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, покаяться и понести наказание за свои действия. Об этом он заявил в своем послании к нации. Трансляция выступления доступна на YouTube.

Лукашенко призвал оппозиционеров вернуться и встать на колени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что многие оппозиционеры разочарованы той жизнью, в которой они оказались. «Мой вам совет: домой, кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично, потому что то, что вы натворили, не хватит ни вашей собственности, ни всего того, что вы заработаете вперед за свою жизнь», — сказал Лукашенко.

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