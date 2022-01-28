Лукашенко решил вернуть Украину в "лоно славянства"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украину вернут в лоно славянства, а также о необходимости сохранять общие корни народов. Такое заявление он высказал, обращаясь с посланием к народу и парламенту, сообщает РИА Новости.
"Для Запада важно утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство. Но мы родные славянские народы, выходцы из одной купели крещения. Наши корни из глубины веков, и это надо сберечь чего бы не стоило нам. Ведь братство гораздо выше, чем надуманные обиды и местечковые политические амбиции. Наши неразрывные связи - основа общей безопасности и выживания. И как бы кому-то ни хотелось, мы вернем нашу Украину в лоно нашего славянства. Мы это обязательно сделаем", - сказал белорусские лидер.
Ранее Александр Лукашенко предостерег Литву вместе с другими странами Балтии не развязывать войну против Белоруссии.
"Не дай Бог, вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами. Это будет означать конец вашей и государственности, и вашему развитию", - заявил президент Белоруссии.