Лукашенко: Украина становится предметом закулисного торга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз с участием соотечественников, россиян и украинцев выше надуманных обид. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

По словам белорусского главы государства, не имеют значения также политические амбиции.

«Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии», — подчеркнул Лукашенко.

Также он обратил внимание, что среди граждан Украины пытаются сформировать враждебное отношение к братским народам, среди которых жители Белоруссии.

«Но мы — родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни — из глубины веков», — сказал президент.

При этом Лукашенко напомнил, что неразрывные связи Минска, Москвы и Киева являются основой общей безопасности выживания.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Белоруссии из-за Украины.