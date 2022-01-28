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32 минуты назад

Лукашенко: Украина становится предметом закулисного торга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз с участием соотечественников, россиян и украинцев выше надуманных обид. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко: Украина становится предметом закулисного торга
Фото: Kremlin Pool/Global Look PressKremlin Pool/Global Look Press

По словам белорусского главы государства, не имеют значения также политические амбиции.

«Все большую тревогу вызывает нарастание напряженности на южном направлении. Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии», — подчеркнул Лукашенко.

Также он обратил внимание, что среди граждан Украины пытаются сформировать враждебное отношение к братским народам, среди которых жители Белоруссии.

«Но мы — родные славянские народы, выходцы из единой купели крещения. Наши корни — из глубины веков», — сказал президент.

При этом Лукашенко напомнил, что неразрывные связи Минска, Москвы и Киева являются основой общей безопасности выживания.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Белоруссии из-за Украины.

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