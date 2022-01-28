Актер Шон Пенн отчитал "феминизированных" мужчин

Актер Шон Пенн в интервью Independent порассуждал о современных мужчинах и женщинах.

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К мужчинам у 61-летнего Пенна есть претензии. «Я думаю, что мужчины очень феминизировались. Я знаю женщин, которые не считают, что маскулинность их угнетает. Но есть гены трусости, которые заставляют людей сменять джинсы на юбки», — сказал он.

В интервью принимала участие дочь Шона Пенна Дилан, снявшаяся с ним в новой картине «Фальшивомонетчик», вышедшей в российский прокат 13 января. По словам интервьюера, во время этой речи отца она затихла и смотрела в сторону.

Ранее автор книги «Секс в большом городе» Кэндес Бушнелл оценила снятый телеканалом HBO по ее работе сериал. «В телесериале и его посыле оказалось маловато феминизма. Но это ТВ. Это развлечение. Поэтому не нужно жить как в сериале», — заключила она.