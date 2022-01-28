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1 час назад

Al Jazeera: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу рано утром 28 января. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности.

Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»Телеграм-канал «РИА Новости»

Отмечается, что по аэропорту были выпущены по меньшей мере шесть ракет. По данным канала, некоторые из них упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта. Один из самолетов получил повреждения. Для отражения атаки была использована система противовоздушной обороны США.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, обстрел произошел в 4.30 по местному времени (совпадает с мск) 28 января.

В августе прошлого года сообщалось, что как минимум пять ракет были выпущены по территории международного аэропорта Кабула. Несколько из них удалось перехватить системам противовоздушной обороны США.

По словам очевидцев, снаряды упали в район Салим Карван, после взрывов последовала стрельба. После случившегося президент США Джо Байден распорядился о том, чтобы командующие удвоили усилия и сделали в приоритетном порядке все необходимое для защиты американских войск в афганской столице.

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