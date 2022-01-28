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Назарбаева лишают всех значимых постов в Казахстане

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Сегодня в Казахстане пройдет съезд правящей партии «Нур Отан», на котором ее председателем вместо бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева будет избран действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Об этом пишет «Коммерсант».

Накануне Сенат Казахстана принял поправки, лишающие первого президента страны возможности пожизненно возглавлять Ассамблею народов Казахстана и Совет безопасности. Также сенаторы убрали из закона «О первом президенте — Елбасы» требование согласовывать с Назарбаевым «разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики».

Россияне переводят валютные вклады в рубли

В Сбербанке и ВТБ зафиксировали рост спроса на конверсию валютных вкладов, таким образом на фоне нестабильности на финансовом рынке россияне пытаются заработать на разнице курсов, сообщает «Коммерсант».

При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что процесс девалютизации вкладов, наметившийся на рынке, не затянется надолго, так как иностранная валюта традиционно считается надежным инструментом хранения сбережений. Однако в случае обострения геополитической ситуации снижение доли валютных вкладов может продолжаться, так как россияне станут хранить доллары и евро дома.

На Украине назвали «неудачным» разговор Байдена и Зеленского

По данным высокопоставленного украинского чиновника, телефонные переговоры между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским «прошли не очень хорошо» из-за разногласий в оценке «неминуемости» вторжения России. Об этом пишет CNN.

Источник издания отметил, что Байден назвал нападение России неизбежным, однако Зеленский заявил об отсутствии уверенности в том, что вторжение действительно произойдет. В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн назвала эту информацию ложью.

Украину вооружают любой ценой

Нагнетание ситуации и заявления о скором «вторжении» России на Украину позволили Западу снять ранее существовавшие политические и юридические препятствия к наращиванию поставок оружия на украинскую территорию, а также «цементирования страны в качестве долгосрочного антирусского плацдарма». Об этом сообщает «Независимая газета».

Так, на фоне заявлений о «российской угрозе», в Киев были доставлены из США 90 тонн военных грузов, среди которых противотанковые управляемые ракеты Javelin и гранатометы М141 SMAW-D. Также Вашингтоном рассматривается возможность поставок Украине авиационной техники и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. В свою очередь Великобритания доставила на Украину более 2 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW. О решении предоставить Украине пока нераскрываемую военную помощь также заявили Канада, Польша и ряд других государств.

Дедолларизация России грозит потерями

ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, в том числе и отключения ее от системы межбанковских платежей SWIFT. Если ЕС присоединится к американским санкциям, то замена долларов на евро в российских резервах может оказаться во многом бессмысленной, отмечает «Независимая газета».