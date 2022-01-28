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1 час назад

Саночник Репилов снял на видео номер в Олимпийской деревне

Российский саночник Роман Репилов показал на видео апартаменты в Олимпийской деревне, в которых будут жить спортсмены во время проведения зимней Олимпиады в Пекине. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «RT на русском».

Как видно на кадрах, к номере, выделенном россиянам, две комнаты с четырьмя кроватями и санузел с душем.

«Здесь у нас подарки. Еда – это быстрый перекус», – рассказал Репилов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На церемонии открытия ожидают присутствие 20 лидеров государств, правительств и международных организаций.

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