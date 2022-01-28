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22 минуты назад

В ФРГ поставили точку в вопросе вступления Украины в НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Об этом она заявила в интервью WAZ.

По словам Бербок, Россия в курсе, что в ближайшее время Украина не станет членом альянса.

«Всем известно, включая Россию, что сейчас это [членство Украины в НАТО] не находится на повестке дня. Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта в Донбассе. Вот о чем идет речь, а не о скором вступлении в НАТО», - заявила министр.

Бербок отметила, что на данный момент расширения НАТО на восток «вообще нет».

«Вот почему у меня был долгий разговор с министром иностранных дел России в Москве насчет того, о чем мы на самом деле спорим», - заявила глава МИД.

Она подчеркнула, что «самая важная задача» сейчас - снова поговорить о выполнении минских соглашений, благодаря которым люди смогут жить «свободно и безопасно».

Бербок добавила, что в течение многих лет между Россией и НАТО не было обмена мнениями о том, как работать вместе для обеспечения большей безопасности.

«Как альянс, мы дали понять российскому правительству: ни шагу дальше. И открылось маленькое окошко для переговоров», - заявила министр.

24 января в НАТО объявили, что альянс начал приводить свои силы в состояние готовности и направлять дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе.

Украине назвали альтернативу вступлению в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что НАТО «продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты союзников, в том числе путем усиления восточной части альянса».

До этого Столтенберг пообещал, что альянс не откажется от расширения и не перестанет сотрудничать с Украиной, несмотря на протесты Москвы. Также он заявлял, что у России нет права на собственную сферу влияния, включающую приграничные государства.

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