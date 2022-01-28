Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности «решительно отреагировать» в случае эскалации ситуации вокруг Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину», - говорится в пресс-релизе.

При этом американский лидер подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате и заявил о возможности выделения дополнительной макроэкономической поддержки украинской экономике «в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России».

«Президент Байден дал четко понять, что, несмотря на отъезд (части) сотрудников американского посольства и членов их семей, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует», - подчеркнули в Белом доме.

В течение нескольких месяцев Западом нагнетается ситуация и звучат заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром». В МИД также заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.