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1 час назад

Байден дал обещание Зеленскому по «вторжению» России

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности «решительно отреагировать» в случае эскалации ситуации вокруг Украину. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину», - говорится в пресс-релизе.

При этом американский лидер подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате и заявил о возможности выделения дополнительной макроэкономической поддержки украинской экономике «в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России».

«Президент Байден дал четко понять, что, несмотря на отъезд (части) сотрудников американского посольства и членов их семей, посольство США в Киеве остается открытым и полностью функционирует», - подчеркнули в Белом доме.

В течение нескольких месяцев Западом нагнетается ситуация и звучат заявления о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром». В МИД также заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной.

Путин высказался о планах вторжения России на Украину

При этом в декабре 2021 года МИД РФ представил проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В них прописаны требования о неприсоединении Украины и Грузии к альянсу и неразмещении дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997 года. В январе состоялось обсуждение документов. По результатам переговоров в МИД РФ констатировали, что по основным вопросам США и их союзники фактически сказали России «нет».

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