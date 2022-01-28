Глава МИД Японии ответил на вопрос о «российской агрессии»

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался отвечать на вопрос представителей СМИ о прогнозах японских властей относительно возможного развития ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.
«Вопрос о том, когда Россия могла бы совершить вторжение на Украину, является гипотетическим, и мы бы хотели воздержаться от ответов на гипотетические вопросы», - сказал глава внешнеполитического ведомства.
Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что американский лидер Джо Байден якобы заявил главе Украины Владимиру Зеленскому о готовящемся «неизбежном вторжении» российских войск на Украину.
До этого президент США заявил о возможности «незначительного вторжения» на Украину со стороны России. Эти слова подверг критике лидер Украины Владимир Зеленский.
«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — заявил глава государства.
Как отметил украинский президент, он высказал свою точку зрения с позиции президента великой державы. Ранее с таким же мнением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что нет разницы между небольшим и полномасштабным вторжением.