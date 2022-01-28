Глава МИД Японии ответил на вопрос о «российской агрессии»

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался отвечать на вопрос представителей СМИ о прогнозах японских властей относительно возможного развития ситуации вокруг Украины, сообщает РИА Новости.

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«Вопрос о том, когда Россия могла бы совершить вторжение на Украину, является гипотетическим, и мы бы хотели воздержаться от ответов на гипотетические вопросы», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что американский лидер Джо Байден якобы заявил главе Украины Владимиру Зеленскому о готовящемся «неизбежном вторжении» российских войск на Украину.

До этого президент США заявил о возможности «незначительного вторжения» на Украину со стороны России. Эти слова подверг критике лидер Украины Владимир Зеленский.

«Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких», — заявил глава государства.