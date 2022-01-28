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32 минуты назад

Байден и Зеленский разошлись во мнениях относительно российской угрозы

Телефонный разговор лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена нельзя назвать удачным, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

Байден и Зеленский разошлись во мнениях по РФ
Фото: ReutersReuters

По данным собеседника издания в украинском правительстве, переговоры прошли не очень хорошо и были не конструктивными. Так, главы государств разошлись во мнениях относительно российской угрозы. Кроме того, глава Белого дома предупредил Зеленского о неготовности Вашингтона поставлять Киеву высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда свои войска.

По словам Байдена, в адрес Москвы превентивные санкции США вводить не планируют, а по поводу вступления Украины в Североатлантический альянс не намечается никакого прогресса.

В результате обе стороны по итогам телефонного разговора высказали свою версию беседы. В сообщении американской стороны говорится, что обсуждалось российское вторжение и другие темы, а Байден подтвердил готовность вместе с союзниками и партнёрами «решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение на Украину».

Ранее Зеленский заявил, что долго разговаривал с президентом США по телефону. Обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Как отметил президент, он поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Киеву.

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