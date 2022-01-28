Лукашенко: у России нет цели поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе послания к народу и парламенту, что поглощения республики Россией не будет, у руководства РФ нет таких целей. Он считает, что Москву не стоит упрекать в этом.

Фото: president.gov.by president.gov.by

Что вы паритесь по поводу какого-то поглощения Россией Белоруссии? Этого никогда не будет. И целей руководства России таких нет , — сказал Лукашенко.

Комментируя тему санкционного давления, Лукашенко заявил, что Запад использует санкции против Белоруссии в качестве элемента гибридной войны. Президент назвал санкции общемировой тенденцией, используемой в качестве технологии глобальной экспансии со стороны США и Евросоюза. По его словам, таким образом мировой монополист намерен выдавить с рынка белорусские флагманы промышленности и одновременно привести к волнениям внутри страны.