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1 час назад

Лукашенко: у России нет цели поглотить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе послания к народу и парламенту, что поглощения республики Россией не будет, у руководства РФ нет таких целей. Он считает, что Москву не стоит упрекать в этом.

Лукашенко: у России нет цели поглотить Белоруссию
Фото:  president.gov.by president.gov.by

Что вы паритесь по поводу какого-то поглощения Россией Белоруссии? Этого никогда не будет. И целей руководства России таких нет , — сказал Лукашенко.

Комментируя тему санкционного давления, Лукашенко заявил, что Запад использует санкции против Белоруссии в качестве элемента гибридной войны. Президент назвал санкции общемировой тенденцией, используемой в качестве технологии глобальной экспансии со стороны США и Евросоюза. По его словам, таким образом мировой монополист намерен выдавить с рынка белорусские флагманы промышленности и одновременно привести к волнениям внутри страны.

Отношения Белоруссии с Западом резко ухудшились после президентских выборов летом 2020 года. В стране прошли массовые протестные акции оппозиции, недовольной победой Лукашенко. Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в ноябре прошлого года.

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