Раскрыто истинное отношение к России

Внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире, считают треть из опрошенных жителей Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на глобальный опрос Международной ассоциацией Gallup International и исследовательский холдинг Ромир.

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Как показало исследование, которое было проведено в 2021 году в 45 странах мира, США наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России и Западной Азии.

Позитивно воспринимают влияние внешней политики Москвы на ситуацию в мире 29 процентов участников исследования. Наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86 процентов), Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процентов), Казахстане (62 процентов) и Индии (57 процентов). Жители в этих странах отмечают положительное влияние РФ в мире чаще, чем сами россияне (44 процентов).

Также выяснилось, что после окончания срока президентства Дональда Трампа имидж США улучшается. Индекс поддержки внешней политики страны теперь составляет -2, тогда как три года назад он равнялся -28. Однако американцы расценивают собственную политику как негативную, при этом показатель находится на самой высокой за последние несколько лет позиции — 35 процентов.

Внешнюю политику Китая во всем мире воспринимают как дестабилизирующую, индекс поддержки равен -18. Негативно ее оценивают на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Швейцарии и Индии.