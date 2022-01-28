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12 минут назад

Опрос показал, как жители планеты относятся к внешней политике России

Внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире, считают треть из опрошенных жителей Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на глобальный опрос Международной ассоциацией Gallup International и исследовательский холдинг Ромир.

Раскрыто истинное отношение к России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как показало исследование, которое было проведено в 2021 году в 45 странах мира, США наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России и Западной Азии.

Позитивно воспринимают влияние внешней политики Москвы на ситуацию в мире 29 процентов участников исследования. Наиболее стабилизирующей ее считают в Албании (86 процентов), Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процентов), Казахстане (62 процентов) и Индии (57 процентов). Жители в этих странах отмечают положительное влияние РФ в мире чаще, чем сами россияне (44 процентов).

Также выяснилось, что после окончания срока президентства Дональда Трампа имидж США улучшается. Индекс поддержки внешней политики страны теперь составляет -2, тогда как три года назад он равнялся -28. Однако американцы расценивают собственную политику как негативную, при этом показатель находится на самой высокой за последние несколько лет позиции — 35 процентов.

Внешнюю политику Китая во всем мире воспринимают как дестабилизирующую, индекс поддержки равен -18. Негативно ее оценивают на Ближнем Востоке, в Европе, Южной Корее, Вьетнаме, Австралии, Швейцарии и Индии.

Наиболее позитивно оценивают поведение Пекина в Албании (79 процентов), Кении, Малайзии и Нигерии (по 64 процентов), Пакистане (58 процентов), Сербии (56 процентов) и Таиланде (53 процентов). При этом американцы и россияне (40 процентов) видят стабилизирующей политику китайских властей.

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