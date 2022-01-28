Зеленский рассказал, что попросил у Байдена денег

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. Обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки Украины, отметил он в Twitter.
Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины, — говорится в его сообщении.
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее рассказал, что украинские власти полностью разделяют позицию США по предложениям России о гарантиях безопасности. Он назвал ответ Белого дома «верной стратегией».
Ранее стало известно, что заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал ответ США на предложения России по гарантиям безопасности. Сенатор выразил свои первые ощущения от политики Белого дома в нескольких фразах. Украина, неоднократно помянутая, тем не менее курит в сторонке: не релевантна, считает он.