Зеленский рассказал, что попросил у Байдена денег

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. Обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки Украины, отметил он в Twitter.

Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Press Volodymyr Zelensky/Global Look Press

Имел долгий телефонный разговор с президентом США. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины, — говорится в его сообщении.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк ранее рассказал, что украинские власти полностью разделяют позицию США по предложениям России о гарантиях безопасности. Он назвал ответ Белого дома «верной стратегией».