Стали известны темы переговоров Байдена с Зеленским

«Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент [Байден] подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего [не будут обсуждать] об Украине. Это скорее звонок, чтобы сверить часы, чем звонок, в ходе которого делается конкретное заявление!, - сказала Псаки.