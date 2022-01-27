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27 минут назад

Стали известны темы переговоров Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден намерен в четверг в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердить приверженность Америки поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки журналистам, пишет ТАСС.

Стали известны темы переговоров Байдена с Зеленским
Фото: ReutersReuters

«Они обсудят последние дипломатические усилия и усилия по сдерживанию России. Президент [Байден] подтвердит приверженность Соединенных Штатов поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и нашу приверженность тому, что без Украины ничего [не будут обсуждать] об Украине. Это скорее звонок, чтобы сверить часы, чем звонок, в ходе которого делается конкретное заявление!, - сказала Псаки.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на своей странице в Facebook сообщил, что в разговоре лидеры могут затронуть вопросы мирного процесса, безопасности, в частности, энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки, антиолигархической реформы.

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