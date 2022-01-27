В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 78.95EUR 88.47
Войти в почту
19 минут назад

Президент Молдавии заявила об угрозе войны в Восточной Европе

В Восточной Европе может начаться война. Такое заявление в эфире телеканала TV8 сделала президент Молдавии Майя Санду.

Президент Молдавии заявила об угрозе войны в Восточной Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если проанализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, то становится очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий», — сказала Санду.

Она отметила, что в Молдавии проводят анализ ситуации и следят за всеми событиями в регионе, учитывая и худшие сценарии. При этом, по словам Санду, страна все еще остается «уязвимой во многих аспектах».

«Я хотел бы, чтобы все граждане Молдавии были осторожны, но не паниковали. Есть вероятность дипломатического решения ситуации. Мы — мирная страна и не представляем опасности для других. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах», — подытожила Санду.

Ранее страны НАТО заявили об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг России и Украины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители