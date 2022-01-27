Президент Молдавии заявила об угрозе войны в Восточной Европе

В Восточной Европе может начаться война. Такое заявление в эфире телеканала TV8 сделала президент Молдавии Майя Санду.
«Если проанализировать заявления, которые делают на уровне стран и международных организаций, то становится очевидно, что существует риск войны. Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий», — сказала Санду.
Она отметила, что в Молдавии проводят анализ ситуации и следят за всеми событиями в регионе, учитывая и худшие сценарии. При этом, по словам Санду, страна все еще остается «уязвимой во многих аспектах».
«Я хотел бы, чтобы все граждане Молдавии были осторожны, но не паниковали. Есть вероятность дипломатического решения ситуации. Мы — мирная страна и не представляем опасности для других. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах», — подытожила Санду.
Ранее страны НАТО заявили об усилении своего присутствия в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг России и Украины.