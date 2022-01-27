Президент Молдавии заявила об угрозе войны в Восточной Европе

«Я хотел бы, чтобы все граждане Молдавии были осторожны, но не паниковали. Есть вероятность дипломатического решения ситуации. Мы — мирная страна и не представляем опасности для других. Нам нужен мир, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах», — подытожила Санду.