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1 час назад

Бывший президент Украины захотел «грудью закрыть родную землю» от России

Бывший президент Украины, 88-летний Леонид Кравчук, заявил, что хочет грудью закрыть родную землю в случае нападения России. Его обращение к нации после продолжительной болезни зачитал украинский журналист Дмитрий Гордон в ток-шоу на своем YouTube-канале.

Экс-президент Украины захотел «грудью закрыть родную землю» от России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Кравчук отметил, что с тревогой и «щемящим сердцем» следит за новостями о возможном вторжении на Украину. «Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!» — написал экс-президент.

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Леонид Кравчук был президентом Украины 1991 по 1994 год. С июля 2020 он занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. В июне 2021 года перенес операцию на сердце, после которой находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины начало подготовку организации «народного сопротивления» при «нападении» России. По информации Foreign Policy, Киев намерен сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения.

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