СМИ: Один компромисс спасет отношения России и США

Соединенным Штатам нужно объяснить России, что ключевые члены НАТО против расширения организации на восток, пишет Ura.ru со ссылкой на американское издание The Hill.

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Это позволит преодолеть российско-украинский кризис и наладить российско-американские отношения.

«США должны донести до Кремля то, что соседи Москвы испытывают страх перед российской агрессией. Нужно напомнить Путину, что с 2009 года НАТО ни разу не расширялась на восток, поскольку Франция, [Италия] и Германия яростно выступают против, и вряд ли их позиция изменится. Для Америки важно по возможности избежать открытого конфликта с Москвой в украинском кризисе», — пишет издание.

При этом США должны вести переговоры с Москвой так, чтобы укрепить свое геополитическое положение, и вместе с тем предложить России справедливую сделку.

Также отмечается, что Германия выступает против расширения НАТО на восток, так как зависит от российского газа, а также заинтересована в развитии российских рынков и природных ресурсов.