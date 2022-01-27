СМИ: Один компромисс спасет отношения России и США

Соединенным Штатам нужно объяснить России, что ключевые члены НАТО против расширения организации на восток, пишет Ura.ru со ссылкой на американское издание The Hill.
Это позволит преодолеть российско-украинский кризис и наладить российско-американские отношения.
«США должны донести до Кремля то, что соседи Москвы испытывают страх перед российской агрессией. Нужно напомнить Путину, что с 2009 года НАТО ни разу не расширялась на восток, поскольку Франция, [Италия] и Германия яростно выступают против, и вряд ли их позиция изменится. Для Америки важно по возможности избежать открытого конфликта с Москвой в украинском кризисе», — пишет издание.
При этом США должны вести переговоры с Москвой так, чтобы укрепить свое геополитическое положение, и вместе с тем предложить России справедливую сделку.
Также отмечается, что Германия выступает против расширения НАТО на восток, так как зависит от российского газа, а также заинтересована в развитии российских рынков и природных ресурсов.
США 26 января дала письменный ответ на российские предложения о гарантиях безопасности. Текст ответа не разглашается. Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора по второстепенным темам. По главному вопросу нерасширения НАТО на восток позитивной реакции нет, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.