В Турции рассказали о планах Эрдогана спустить Зеленского «с небес на землю»

Во время своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может «спустить с небес на землю» своего украинского коллегу Владимира Зеленского. О подобных планах турецкого лидера рассказал профессор университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал в беседе с «Лентой.ру».

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

По его словам, Эрдоган попытается развеять иллюзии украинского президента и объяснить ему «реальное положение дел». «Во-первых, Украину никогда не примут в НАТО. Во-вторых, если между Украиной и Россией начнется реальный конфликт, то ни один солдат НАТО не будет воевать за Украину», — отметил Унал. Еще одно возможное наставление Эрдогана может касаться Крыма: по мнению турецкого политолога, Киеву стоит позабыть о вопросе статуса полуострова и сосредоточиться на интеграции Донбасса.

«Подобные слова, исходящие от страны-члена НАТО, чья армия является второй по величине после США в альянсе, могут оказать некоторое влияние на Украину», — предположил эксперт. В то же время он не исключил, что США и Великобритания, которые натравливают Украину против России, могут саботировать усилия Анкары.