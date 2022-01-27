В Британии предсказали глобальный голод из-за России

Давление России на энергетический рынок может оказать «опустошительное воздействие» на стоимость удобрений и урожайность., что может спровоцировать глобальный голод. Об этом говорится в статье выпущенной для британского издания The Times обозревателем Роджером Бойесем.

Фото: Nick Spurling/FLPA/Global Look Press Nick Spurling/FLPA/Global Look Press

Российское давление на рынок окажет опустошительное воздействие на стоимость удобрений и на урожаи. Россия никогда не исключала возможность использовать поставки газа на Запад в качестве средства давления на него. (...) Российский газ стал инструментом наказания и вознаграждения, — говорится в сообщении.

Бойес напомнил, что газ критически важен для произвoдства азотных удобрений, мочевины и аммиачной селитры. Если фeрмеры не получат нужного количества удобрений, то урожаи будут низкиe.