Пока вы не уснули: Сценарий "вторжения" РФ на Украину и тайные дворцы Назарбаева

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В США определили сценарий «вторжения» России на Украину

В США эксперты определили сценарий «вторжения» России на Украину. По их мнению, захват территорий начнётся с восточной стороны реки Днепр, а главными целями станут Киев и Харьков.

По их данным, Москва может подключить Росгвардию для борьбы с сопротивлением местного населения.

CША нашли альтернативу санкциям против Путина

США решили пока не вводить персональные санкции против президента России Владимира Путина. Они объяснили это «техническими трудностями» — ограничения осложнят ведение переговоров с участием Путина. Под санкциями находятся несколько мировых лидеров, напрямую с ними Вашингтон не контактирует.

Военные НАТО займут все страны на восточном фланге

Страны НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии.

Кроме того, по информации телеканала CNN, Соединенные Штаты и союзники ведут обсуждения по поводу размещения дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины.

Обнаружены тайные дворцы Назарбаева

Казахстанские журналисты опубликовали результаты расследования об элитной недвижимости в предгорьях Алма-Аты, которая, по их сведениям, принадлежит первому президенту страны Нурсультану Назабаеву и его дочерям.

Несколько указанных дворцов в Бостандыкском районе занимают 135 га земли.

Медведев оценил масштаб катастрофы при отключении России от SWIFT

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT, и даже при самом худшем развитии событий остаются альтернативные варианты.

Он уверен, что такие меры только подорвут доверие к международной платежной системе и не выгодны ее участникам.

Германия пригрозила санкциями против «Северного потока-2»

В Германии заявили о готовности включить меры против «Северного потока - 2» в список санкций против России. Об этом сообщили в МИД ФРГ.

Немецкие дипломаты заявили, что санкции против «СП-2» могут быть приняты «в случае вторжения на Украину».

Рубль перешел в наступление после заявления МИД

Доллар и евро снижаются к рублю после существенного роста накануне.

По данным Московской биржи, доллар к 16.00 мск торговался на уровне 78,01 рубля, снижаясь на 1,40 рубля к закрытию предыдущих торгов.

США захотели ввести новые правила прохода в Черное море

В администрации президента США Джо Байдена обсуждается идея введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.

Кроме изменения режима прохода, Белый дом в ходе составления ответа на предложения России по гарантиям безопасности, сообщал союзникам о возможном разрешении инспекций своих ракетных комплексов в Польше и Румынии.

Появились подробности о погибших в результате стрельбы в Днепре

Среди погибших в результате стрельбы, которую в украинском городе Днепр открыл солдат-срочник, были четверо военнослужащих и одна гражданская. Появившимися подробностями трагедии поделились в Национальной полиции Украины.

Отмечается также, что одна из пяти раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.

Онкологи рассказали о болезни Малахова

Известный блогер Anton S (Антон Суворкин) заявил, что Андрей Малахов якобы лечится от рака. Он уверяет, что об этом только и говорят в телецентре «Останкино».