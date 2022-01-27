Пока вы не уснули: Сценарий "вторжения" РФ на Украину и тайные дворцы Назарбаева

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В США эксперты определили сценарий «вторжения» России на Украину. По их мнению, захват территорий начнётся с восточной стороны реки Днепр, а главными целями станут Киев и Харьков.
По их данным, Москва может подключить Росгвардию для борьбы с сопротивлением местного населения.
США решили пока не вводить персональные санкции против президента России Владимира Путина. Они объяснили это «техническими трудностями» — ограничения осложнят ведение переговоров с участием Путина. Под санкциями находятся несколько мировых лидеров, напрямую с ними Вашингтон не контактирует.
Страны НАТО рассматривают возможность создания боевого подразделения в Словакии.
Кроме того, по информации телеканала CNN, Соединенные Штаты и союзники ведут обсуждения по поводу размещения дополнительных сил на восточном фланге НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины.
Казахстанские журналисты опубликовали результаты расследования об элитной недвижимости в предгорьях Алма-Аты, которая, по их сведениям, принадлежит первому президенту страны Нурсультану Назабаеву и его дочерям.
Несколько указанных дворцов в Бостандыкском районе занимают 135 га земли.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Россию не отключат от международной банковской системы SWIFT, и даже при самом худшем развитии событий остаются альтернативные варианты.
Он уверен, что такие меры только подорвут доверие к международной платежной системе и не выгодны ее участникам.
В Германии заявили о готовности включить меры против «Северного потока - 2» в список санкций против России. Об этом сообщили в МИД ФРГ.
Немецкие дипломаты заявили, что санкции против «СП-2» могут быть приняты «в случае вторжения на Украину».
Доллар и евро снижаются к рублю после существенного роста накануне.
По данным Московской биржи, доллар к 16.00 мск торговался на уровне 78,01 рубля, снижаясь на 1,40 рубля к закрытию предыдущих торгов.
В администрации президента США Джо Байдена обсуждается идея введения новых правил прохода и навигации военных кораблей в Черном море.
Кроме изменения режима прохода, Белый дом в ходе составления ответа на предложения России по гарантиям безопасности, сообщал союзникам о возможном разрешении инспекций своих ракетных комплексов в Польше и Румынии.
Среди погибших в результате стрельбы, которую в украинском городе Днепр открыл солдат-срочник, были четверо военнослужащих и одна гражданская. Появившимися подробностями трагедии поделились в Национальной полиции Украины.
Отмечается также, что одна из пяти раненых военнослужащих скончалась во время оказания ей медицинской помощи.
Известный блогер Anton S (Антон Суворкин) заявил, что Андрей Малахов якобы лечится от рака. Он уверяет, что об этом только и говорят в телецентре «Останкино».
Новость о страшной болезни журналиста шокировала общественность. Все как раз заметили, что Малахов будто бы носит парик, он располнел и грим у него стал почему-то оранжевым.