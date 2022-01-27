На Украине пожаловались на «трюки» России с «Северным потоком-2»

«Мы ожидаем от нового руководства Германии и регулятора, что они не разрешат [президенту России Владимиру] Путину устраивать юридические трюки и с презрением относиться к европейским нормам и законам», — написал Витренко, сославшись также на угрозу «российской агрессии». «Это не что иное, как манипуляция, желание быть выше закона и продолжать шантажировать Европу газом еще не один год», — заявил Витренко.