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38 минут назад

На Украине пожаловались на «трюки» России с «Северным потоком-2»

Создание германской дочки Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока-2», является манипуляцией, Россия продолжает игнорировать европейское законодательство, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. На развитие событий вокруг проекта он пожаловался в своем Facebook.

На Украине пожаловались на «трюки» России с «Северным потоком-2»
Фото: Sean Gallup / Getty ImagesSean Gallup / Getty Images

«Мы ожидаем от нового руководства Германии и регулятора, что они не разрешат [президенту России Владимиру] Путину устраивать юридические трюки и с презрением относиться к европейским нормам и законам», — написал Витренко, сославшись также на угрозу «российской агрессии». «Это не что иное, как манипуляция, желание быть выше закона и продолжать шантажировать Европу газом еще не один год», — заявил Витренко.

Об учреждении дочерней компании Gas for Europe для германского участка Nord Stream 2 AG сообщил 26 января. В заявлении, опубликованном Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) в ноябре 2021 года, отмечается, что это необходимое условие для сертификации в ФРГ в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве.

Оператор «Северного потока – 2» выполнил главное условие Германии

Новое предприятие будет оператором 54 километров «Северного потока-2» в немецких территориальных водах, а также площадки береговых объектов в городе Любмин. Головной офис расположен в немецком городе Шверин. «Теперь компания Gas for Europe GmbH направит все свои усилия на выполнение необходимых требований для продвижения процедуры сертификации», — заявили в новой компании.

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