В США назвали главную цель Путина в ситуации с Украиной

Главная цель президента России Владимира Путина в ситуации с Украиной – не допустить вступления страны в НАТО. Об этом говорится в статье директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина для издания Foreign Affairs.
По мнению колумниста, для России очевидна эскалация военных угроз. Еще в 2014 году президент Путин сказал, что не может представить себе ситуацию, чтобы россияне ехали в Севастополь «навестить моряков НАТО».
«Действия Путина говорят о том, что его истинная цель состоит не в том, чтобы завоевать Украину и присоединить ее к России, а в том, чтобы изменить ситуацию на востоке Европы после окончания холодной войны», - пишет Тренин.
Он отметил, что после распада СССР Россия осталась «без особого влияния на европейскую безопасность». Если сейчас российскому лидеру удастся не допустить вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдавии, а также договориться о неразмещении ракет средней дальности в Европе, он сможет «частично компенсировать ущерб, нанесенный безопасности России после окончания холодной войны», уверен автор статьи.
В течение нескольких месяцев на Западе муссируются слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Россия не раз отвергала обвинения о планах «военной агрессии» против Украины. Так, глава МИД России Сергей Лавров назвал поведение Запада «военным угаром», цель которого - заставить Киев «сорваться на силовую операцию в Донбассе» или иным способом похоронить минские соглашения. В МИД РФ также заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне между народами Украины и России.