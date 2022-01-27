В США назвали главную цель Путина в ситуации с Украиной

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению колумниста, для России очевидна эскалация военных угроз. Еще в 2014 году президент Путин сказал, что не может представить себе ситуацию, чтобы россияне ехали в Севастополь «навестить моряков НАТО».

«Действия Путина говорят о том, что его истинная цель состоит не в том, чтобы завоевать Украину и присоединить ее к России, а в том, чтобы изменить ситуацию на востоке Европы после окончания холодной войны», - пишет Тренин.

Он отметил, что после распада СССР Россия осталась «без особого влияния на европейскую безопасность». Если сейчас российскому лидеру удастся не допустить вступления в НАТО Украины, Грузии и Молдавии, а также договориться о неразмещении ракет средней дальности в Европе, он сможет «частично компенсировать ущерб, нанесенный безопасности России после окончания холодной войны», уверен автор статьи.