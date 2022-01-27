На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион

«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», - заявил депутат.

Ранее другой депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил жителей страны с Днем Соборности и «потерял» половину страны, пожелав единства государства от «Киева до Закарпатья». Напомним, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатская область — на западе Украины.