На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил подарить США несуществующий российский регион, сообщает РИА «Новости».
Выступая в эфире телеканала «UA:Первый», Олег Дунда предложил передать под контроль США ряд российских территорий.
«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», - заявил депутат.
Напомним, что Ямало-Ненецкого края не существует, название российского региона - Ямало-Ненецкий автономный округ.
Ранее другой депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил жителей страны с Днем Соборности и «потерял» половину страны, пожелав единства государства от «Киева до Закарпатья». Напомним, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатская область — на западе Украины.
Таким поздравлением парламентарий «упустил» 13 областей, которые располагались к востоку от столицы.