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32 минуты назад

«Что там у них есть?»: депутат Рады решил "подарить" США несуществующий российский регион

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда предложил подарить США несуществующий российский регион, сообщает РИА «Новости».

На Украине захотели "подарить" США несуществующий российский регион
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Выступая в эфире телеканала «UA:Первый», Олег Дунда предложил передать под контроль США ряд российских территорий.

«Владивосток, и Дагестан, и Санкт-Петербург, и… Что там у них еще есть? Ямало-Ненецкий край», - заявил депутат.

Напомним, что Ямало-Ненецкого края не существует, название российского региона - Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Ранее другой депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко поздравил жителей страны с Днем Соборности и «потерял» половину страны, пожелав единства государства от «Киева до Закарпатья». Напомним, что Киев находится к центру от севера страны, а Закарпатская область — на западе Украины.

Таким поздравлением парламентарий «упустил» 13 областей, которые располагались к востоку от столицы.

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