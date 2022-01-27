Дания выведет свой контингент из Мали

Дания выведет из Мали свой военный контингент. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел королевства Еппе Куфуд после заседания Совета по внешней политике, сообщает агентство Ritsaus Bureau.

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Решение было принято после того, как власти Мали объявили, что датским солдатам не разрешено находиться в стране. Переходное правительство проинформировало кабинет королевства о том, что военные этой скандинавской страны должны немедленно покинуть западноафриканское государство.

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Комментируя решение о завершении миссии датского военного контингента в Мали, глава датского МИД отметил, что участие Дании в международной миссии в Мали происходило в соответствии со всеми действующими правилами и на основании "четкого приглашения" руководства этой страны.

"Ситуация в Мали нестабильная. Мы находимся там на основании четкого приглашения переходного правительства Мали вместе с нашими европейскими союзниками во главе с Францией", - отметил Куфуд.

С 2012 года Дания поддерживает международные военные операции в Мали, предоставляя, среди прочего, транспортные самолеты, силы для специальных операций, вертолеты, разведывательные подразделения. В январе для участия в европейской операции "Такуба" на 12 месяцев туда были отправлены 105 датских военнослужащих, в том числе хирургическая бригада.

Требование правительства Мали

Правительство Мали повторно потребовало в четверг от властей Дании немедленно вывести с национальной территории датский контингент, который прибыл на минувшей неделе в Мали для участия в европейской антитеррористической операции "Такуба" в регионе Сахель. В коммюнике, подписанном министром территориального управления и децентрализации Мали, официальным представителем правительства полковником Абдулайе Маигой, говорится, что "нет никакого соглашения, которое бы позволило развертывание сил Дании в рамках операции "Такуба". Это заявление стало вторым за последние три дня, в котором власти Мали требуют вывода датского контингента, прибывшего в страну, как утверждается, без согласия властей. Между тем Франция, которая руководит операцией "Такуба", и еще 14 европейских государств призвали 26 января власти Мали дать датскому подразделению разрешение находиться на территории Мали.

По данным газеты "Жюрналь дю Мали", датский контингент насчитывает около 90 военнослужащих. Большинство из них - бойцы элитных подразделений. Операция "Такуба" была начата весной 2020 года по инициативе Франции для борьбы с террористическими группировками в регионе Сахель. В ней участвуют военнослужащие Франции, Швеции, Нидерландов, Чехии, Португалии, Венгрии, Италии, Бельгии и Эстонии.