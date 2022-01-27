Вдова отсудила у страховой компенсацию за смерть мужа от COVID

Испанский суд впервые обязал страховую компанию выплатить компенсацию семье врача, заразившегося на работе коронавирусом и скончавшегося от вызванных им осложнений. Вдова заведующего хирургической службой больницы Ла-Пас Хоакина Диаса теперь сможет получить по его страховому полису 150 тысяч евро. На то, чтобы добиться этих выплат, у нее ушло почти два года.

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Диас был одной из первых жертв коронавируса среди медицинского персонала в Испании. Он был пятым по счету врачом, умершим от COVID-19 (в апреле 2020 года). Поскольку его жизнь была застрахована от несчастных случаев, его родственники попытались получить причитающуюся им сумму, но получили отказ. В страховой заявили, что доктор заболел, потому что контактировал с зараженными коронавирусом, а не случайно подхватил инфекцию, поэтому его смерть нельзя признать несчастным случаем.

Суд посчитал такой подход неправильным. Как заявил судья, умерший врач заразился в ходе своей профессиональной деятельности, когда общался с пациентами и другими медработниками и вдыхал воздух, в котором находится вирус. При такой формулировке заражение входит в покрываемые полисом риски. Суд также обратил внимание, что в самом начале пандемии медицинский персонал больниц часто пользовался "неисправными средствами защиты", что позволяло коронавирусу попасть в организм человека против его воли.

Как отмечают местные СМИ, вынесенный приговор может спровоцировать целую волну исков к страховым компаниям со стороны родственников врачей и медсестер, скончавшихся от коронавируса. В Испании таких более сотни.