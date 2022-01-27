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33 минуты назад

Суд отобрал фамилию у жены брата Назарбаева

Суд признал недействительным брак брата экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата с женой, а также вернул ей ее фамилию до брака. Судебное решение публикует портал Ratel.kz.

Суд отобрал фамилию у жены брата Назарбаева
Фото: ТАССТАСС

Судебное решение об аннулировании брака было принято еще 18 марта 2021 года, а об аннулировании актовой записи о перемене фамилии - 28 сентября 2021 года, но известно об этом стало только сейчас.

Как следует из решения суда, 18 марта Карасайский районный суд Алматинской области признал брак Болата Назарбаева и Гульнур Назарбаевой (до замужества – Дульсебаевой), заключенный 25 августа 2009 года, недействительным. После этого Болат Назарбаев обратился в суд, требуя лишить бывшую жену своей фамилии, так как в свете аннулирования их брака считает ношение женщиной своей фамилии незаконным.

Гульнур Назарбаева на заседание не явилась. Суд удовлетворил иск в полном объеме и принял решение запись о перемене фамилии Гульнур Назарбаевой аннулировать, а ее удостоверение личности и паспорт признать недействительными.

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