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38 минут назад

Украинский журналист рассказал, кто на самом деле руководит страной

На Украине считают, что пока президент Владимир Зеленский не может дать отпор России, функцию главы государства выполняет коллективный Запад. Об этом львовский журналист Остап Дроздов рассказал на своем YouTube-канале, пишут украинские СМИ.

На Украине рассказали, кто на самом деле руководит страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению журналиста, на данный момент это лучший сценарий для Украины в сложившейся ситуации. Дроздов подчеркнул, что если бы Зеленский действительно руководил страной, то он уже бы давно капитулировал и пошел на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем», — сказал Дроздов.

Как сообщалось ранее, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что украинцы настолько устали от напряжения на фоне новостей о якобы «готовящейся российской агрессии», что уже в шутку предлагают первыми объявить войну России, чтобы сразу сдаться в плен.

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