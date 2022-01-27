Венгрия осудила нацполитику Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не будут помогать Киеву, если Украина продолжит свою политику в отношении национальных меньшинств. Об этом сообщает Mandiner.

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«Даже в контексте ситуации с безопасностью в Восточной Европе я честно сказал своим коллегам из ЕС и НАТО, что если украинцы не откажутся от этой политики, это серьезно ограничит способность венгерского правительства оказывать какую-либо поддержку Украине», - заявил Сийярто.

Министр раскритиковал новый закон об украинском гражданстве, внесенный в Раду президентом Владимиром Зеленским. Закон был принят в декабре 2021-го.

Закон устанавливает для украинцев со вторым паспортом запрет на членство в политических партиях, избирательных комиссиях, запрет быть наблюдателями на выборах и референдумах, запрет на работу в системе правосудия, на доступ к государственной тайне, на руководство стратегическими объектами государственной собственности и работу в таможенных органах.

По мнению Сийярто, закон ущемляет права живущих на Украине венгров. Как подчеркнул министр, «на какие бы жесты Венгрия не шла», в вопросе о правах 150 тыс. украинских венгров так и не было положительных подвижек.

«Приведу пример: украинцы попросили о телефонном разговоре с премьер-министром Виктором Орбаном в конце прошлого года. Президент Владимир Зеленский <…> очень позитивно обрисовал будущее двусторонних отношений, а затем почти сразу внес [этот] законопроект», - отметил министр.

По его мнению, новый закон «полностью исключает венгров из участия в общественной жизни».