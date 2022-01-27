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36 минут назад

На Украине назвали настоящего правителя страны

Пока Владимир Зеленский не в состоянии дать отпор России, функцию главы государства выполняет коллективный Запад. Об этом заявил львовский журналист Остап Дроздов на своем YouTube-канале.

На Украине назвали настоящего правителя страны
Фото: ReutersReuters

По его словам, в сложившихся обстоятельствах это наилучший вариант для Украины. Если бы Зеленский приводил в жизнь свои намерения как глава государства, страна давно бы капитулировала, считает журналист.

"Пошел бы на прямые переговоры с Путиным, поговорил бы с ним про что-то, о чем мы не узнаем", — высказался Дроздов.

В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит "нападение" на Украину. В Москве же считают, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

При этом Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В МИД РФ уже подчеркивали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

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