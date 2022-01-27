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9 минут назад

В Турции рассказали об ожидании визита Путина

Анкара ожидает визита президента России Владимира Путина после его поездки на открытие Олимпийских игр в Пекине. Об этом на пресс-конференции рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

В Турции рассказали об ожидании визита Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как известно, глава нашего государства [Реджеп Тайип Эрдоган] пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию. В течение января велись переговоры, но не получилось с датами. В предстоящее время после посещения Владимиром Путиным открытия пекинской Олимпиады, нам сказали, что нам могут представить дату. Ждем реализации данного визита», — заявил министр.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация.

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