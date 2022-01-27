В Турции рассказали об ожидании визита Путина

«Как известно, глава нашего государства [Реджеп Тайип Эрдоган] пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию. В течение января велись переговоры, но не получилось с датами. В предстоящее время после посещения Владимиром Путиным открытия пекинской Олимпиады, нам сказали, что нам могут представить дату. Ждем реализации данного визита», — заявил министр.