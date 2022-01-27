Обзор иноСМИ: «ключевые союзники Путина» и российско-турецкая война

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Как украинский кризис может ударить по мировым рынкам

Потенциальная эскалация украинского кризиса способна ударить по некоторым глобальным рынкам и повлиять на многое - от цен на пшеницу, энергоносители и суверенные долларовые облигации до валют-убежищ и фондовых рынков. По версии Reuters, что цены на нефть и инфляция могут взлететь еще выше.

По всему миру уже начал расти интерес к валютам-убежищам. Швейцарский франк 24 января достиг самого высокого уровня с мая 2015 года, также подскочила стоимость золота. Любое прекращение потока зерна из Черноморского региона окажет серьезное влияние на цены и еще больше подстегнет продовольственную инфляцию, подчеркнуло агентство.

«Война на Украине может стать российско-турецкой»

Ибрагим Карагюль в своем материале для Yeni Şafak назвал украинский кризис не просто украинско-российским конфликтом, но частью «более масштабной и продолжительной борьбы за власть». Украина – это фронт и Востока, и Запада, подчеркнул он.

По мнению Карагюля, Запад мало интересует, проиграет ли Украина: «Они сделают своим фронтом другой регион и другой народ, потому что для Запада каждая нация настолько ценна, насколько она служит его интересам». Автор считает, что в центре украинского кризиса может оказаться и Турция - страна НАТО, союзник Запада, имеющий хорошие отношения с Россией и Украиной. Карагюль заявил, что в те дни, когда началась сирийская война, первой целью США и Европы было начать турецко-российскую войну. По его мнению, то же самое США и Европа попытаются сделать и в украинском кризисе.

«Шесть ключевых союзников Путина»

Британский таблоид Daily Express рассказал о «ключевых странах, которые могут встать на сторону Владимира Путина» в случае эскалации украинского кризиса. Издание напомнило об Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Эти государства встанут на защиту друг друга в случае нападения, подчеркнуло Daily Express. Еще одним потенциальным союзником таблоид назвал Кубу - она «может встать на сторону России в конфликте, позволив Москве развернуть на своей территории войска, чтобы угрожать США».

«Почему защита украинской границы важнее нашей собственной»

Ведущая Fox News Томи Ларен раскритиковала обещания президента Джо Байдена усилить военную помощь Украине и усиление восточного фланга НАТО: «Позвольте мне сказать прямо: мы обсуждаем, защищать ли границу Украины, но наш прославленный президент не собирается защищать нашу собственную границу?».

Как отметила Ларен, на фоне украинского кризиса США готовы отправить 8500 военнослужащих, финансируемых за счет американских налогоплательщиков, в Восточную Европу. По словам ведущей, такое войско пригодилось бы на южной границе Штатов, чтобы остановить «вторжение в страну» мигрантов.

«Путин прав - Запад деградирует»

На прошлой неделе Госдепартамент США опубликовал документ под названием «Пять наиболее устойчивых дезинформационных нарративов России». Автор The American Conservative Сохраб Ахмари считает, что один из этих нарративов - о деградации Запада и его отходе от традиционных ценностей - не дезинформация, а правда.