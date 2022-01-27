В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 78.94EUR 89.15
Войти в почту
19 минут назад

В Армении отметили рост эмиграции граждан в Россию

Гражданство России в 2021 году приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении, это рекордная цифра для последних лет. Всего за 2017-2021 годы российский паспорт получили почти 153,8 тыс. армян.

Армяне стали массово получать паспорта РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По отношению к численности постоянного населения Армении это составляет около 5,2%, передает портал NEWS.am.

Основные причины эмиграции – массовая безработица, а также низкий уровень доходов, не обеспечивающий даже минимальный уровень жизни. Также роль сыграла ощутимая инфляция (7,2% в 2021 году), особенно агроинфляция (11,2%).

Портал отмечает, что причиной также стали «тяжелые последствия 44-дневной войны в Арцахе (Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД), последующая напряженная обстановка в стране, особенно в приграничных ее районах».

«Многие покидают родину из-за неопределенности в будущем страны, опасаясь за безопасность своих семей, особенно детей», – пишет издание.

Экс-советник Рейгана получила российский паспорт

Кроме того, адаптация в России не представляет сложности для жителей Армении, особенно с учетом, что большинство из них владеет русским языком.

Вместе с тем в Армении стареет население: по расчетам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2021 году в республике лица, старше 64 лет, в общей численности населения превысил 10% (при планке в 7%). В перспективе эти факторы негативно скажутся на демографии Армении, ее социально-экономическом состоянии.

Ранее в МВД назвали число ставших гражданами России иностранцев: паспорт получили 667 тыс. 939 человек. Между тем глава МИД России Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.

11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители