Армяне стали массово получать паспорта РФ

Гражданство России в 2021 году приняли свыше 46,9 тыс. граждан Армении, это рекордная цифра для последних лет. Всего за 2017-2021 годы российский паспорт получили почти 153,8 тыс. армян.

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По отношению к численности постоянного населения Армении это составляет около 5,2%, передает портал NEWS.am.

Основные причины эмиграции – массовая безработица, а также низкий уровень доходов, не обеспечивающий даже минимальный уровень жизни. Также роль сыграла ощутимая инфляция (7,2% в 2021 году), особенно агроинфляция (11,2%).

Портал отмечает, что причиной также стали «тяжелые последствия 44-дневной войны в Арцахе (Нагорном Карабахе – прим. ВЗГЛЯД), последующая напряженная обстановка в стране, особенно в приграничных ее районах».

«Многие покидают родину из-за неопределенности в будущем страны, опасаясь за безопасность своих семей, особенно детей», – пишет издание.

Кроме того, адаптация в России не представляет сложности для жителей Армении, особенно с учетом, что большинство из них владеет русским языком.

Вместе с тем в Армении стареет население: по расчетам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2021 году в республике лица, старше 64 лет, в общей численности населения превысил 10% (при планке в 7%). В перспективе эти факторы негативно скажутся на демографии Армении, ее социально-экономическом состоянии.