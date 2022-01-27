Пока вы спали: битва за Донбасс и план «нападения» России на Грузию

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Зеленский пообещал украинцам мир

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Состоявшиеся в Париже переговоры советников глав государств в Нормандском формате снижают риск силового решения конфликта в Донбассе. В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность, что работа «24 на 7» принесет Украине мир, пишет «Независимая газета».

«Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов… Розовых очков нет, детских иллюзий нет. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа «24 на 7». А значит, будет результат – мир», - заявил Зеленский.

Саакашвили заявил о плане «нападения» России на Грузию

Находящийся в тюрьме бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил в соцсетях, что Россия готова одновременно атаковать и Украину, и Грузию. По его словам, российские войска в Грузии попытаются занять прибрежный поселок Анаклиа и нанесут удар по порту Поти, чтобы Запад не смог его использовать, сообщает «Независимая газета».

Саакашвили обвинил власти Грузии в нежелании предотвратить эту угрозу, а грузинская оппозиция потребовала от правящей партии решительной поддержки Украины. При этом эксперты отмечают, что правящая «Грузинская мечта» ведет себя крайне осторожно, а грузинский сегмент социальных сетей в целом вполне доволен подобной линией властей.

Битва за Донбасс началась в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека начал 26 января процесс рассмотрения дела «Украина и Нидерланды против России», которое носит неофициальное название «дело по Донбассу», пишет «Коммерсант».

Дело объединяет три жалобы: две украинских по поводу нарушений властями РФ прав человека в Донбассе и голландскую по поводу катастрофы малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17 и сбитого в 2014 году. Представитель России при ЕСПЧ Михаил Виноградов, выступая в ходе слушаний, заявил, что все жалобы Украины и Нидерландов должны быть отклонены.

Россия проведет крупнейшие учения в Средиземном и Черном морях

В учениях в Средиземном море примут участие два крейсера, фрегаты и большие противолодочные корабли четырех флотов России, будет также активно задействована авиация. При этом параллельно маневры начались и в акватории Черного моря, сообщают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты назвали учения элементом больших маневров, которые позволяют отработать «одновременное задействование корабельных соединений на случай какого-то масштабного кризиса».

В России хотят расширить программу льготной ипотеки

Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский выступил с инициативой расширить льготную ипотеку на вторичное жилье в населенных пунктах, где нет новостроек. Соответствующие предложения он сформулировал в письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, пишут «Известия».