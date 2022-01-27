Назарбаева лишили пожизненных постов

Сенат Казахстана одобрил поправки, отменяющие пожизненное председательство экс-президента Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщает TengriNews.

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Таким образом, депутаты сената одобрили передачу полномочий председателя АНК и главы Совбеза действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Ранее эти поправки предложили в Мажилисе (нижней палате парламента).

TengriNews отмечает, что депутаты также предложили отменить требование о согласовании с Назарбаевым государственных инициатив. Они добавили этот пункт в проект поправок и вернули законопроект на повторное рассмотрение в Мажилис.

Если нижняя палата одобрит документ, его направят на подпись президенту.

В начале 2022 года после резкого роста цен на автомобильный сжиженный газ на западе Казахстана начались акции протеста, которые в итоге распространились почти на всю страну и переросли в массовые беспорядки, погромы, мародерство и столкновения с полицией.

Токаев вводил чрезвычайное положение в республике, правительство сложило полномочия. Президент заявлял, что за беспорядками стоят «террористические банды», которые «прошли серьезную подготовку за рубежом».

5 января Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана, сместив Назарбаева с этого поста.