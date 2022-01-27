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12 минут назад

Пекин указал Госдепу на способ решения кризиса на Украине

Для разрешения кризиса на Украине необходимо вернуться к соблюдению минских договоренностей, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Пекин указал на способ решения кризиса на Украине
Фото: ReutersReuters

«Для решения украинского вопроса необходимо вернуться к минским договоренностям, это исходная точка», – передает слова китайского министра.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.

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