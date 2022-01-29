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31 минуту назад

В Германии заявили о невозможности игнорировать интересы России

Немецкий политолог Йоханнес Варвик заявил о невозможности игнорировать интересы России, так как страна слишком сильна. Об этом сообщает RND.

«Слишком сильна»: в Германии заявили о потенциале России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, Европе и США следует сделать первый шаг, чтобы выйти из тупиковой ситуации во взаимоотношениях с Москвой. Он призвал западные государства «построить мост для России».

«В мире реальной политики Россия слишком сильна и имеет слишком большой потенциал для разрушений и хаоса, чтобы Запад мог просто игнорировать ее интересы», — сказал политолог.

Эксперт считает, что сторонам для улучшения отношений требуется новый крупный дискуссионный формат.

«Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт», — сказал Варвик.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена провела переговоры с представителями крупнейших банков страны, чтобы обсудить с ними влияние потенциальных антироссийских санкций и избежать серьезных негативных последствий для мировой финансовой системы.
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