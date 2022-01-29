«Слишком сильна»: в Германии заявили о потенциале России

«Своего рода новые Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, наподобие тех, что проводились в начале 1970-х годов для преодоления конфликта между Востоком и Западом. После нескольких лет переговоров был заключен Хельсинкский заключительный акт», — сказал Варвик.