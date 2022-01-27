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18 минут назад

США решили пока не вводить санкции против Путина, сообщает СМИ

Белый дом на данный момент решил не вводить ограничения против президента России Владимира Путина. Причиной своего решения Вашингтон обозначил возможное возникновение «технических трудностей». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

США решили пока не вводить санкции против Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не собираются отказываться ни от каких опций при планировании новых возможных санкций против России на случай ее «нападения» на Украину. Так она ответила на вопрос о том, рассматривают ли США введение ограничений против президента России.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — приводит ее слова телеканал CBS.

США и страны Европы в последнее время распространяют информацию о том, что Россия планирует начать «вторжение» на территорию Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные новости безосновательным и пустым нагнетанием напряженности. По его словам, Россия не представляет угрозу ни для одной страны. Однако он допустил возможность провокаций со стороны западных стран или Украины, которые будут совершены с целью оправдать подобные заявления.

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