США решили пока не вводить санкции против Путина

Белый дом на данный момент решил не вводить ограничения против президента России Владимира Путина. Причиной своего решения Вашингтон обозначил возможное возникновение «технических трудностей». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

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Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не собираются отказываться ни от каких опций при планировании новых возможных санкций против России на случай ее «нападения» на Украину. Так она ответила на вопрос о том, рассматривают ли США введение ограничений против президента России.

«США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если ты это сделаешь, это создаст некоторые технические трудности», — приводит ее слова телеканал CBS.