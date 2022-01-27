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21 минуту назад

В Евросоюзе оценили ответ США на предложения России

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель одобрил письменный ответ США на предложения России о гарантиях безопасности. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте, пишет «Лента.ру».

В Евросоюзе оценили ответ США на предложения России
Фото: РамблерРамблер

Представитель Евросоюза оценил действия США положительно. По его словам, ситуацию для Украины и европейских стран может урегулировать только дипломатия.

«Приветствую письменный ответ госсекретаря США Энтони Блинкена на предложения России по безопасности. Только дипломатия дает возможность добиться прочного урегулирования для народа Украины и народов Европы», — заявил Боррель.

Также глава дипломатии Европейского союза обратился к России с призывом согласиться на дальнейшие дипломатические решения. Он пояснил, что США и Европа идентичны в своем подходе.

Ранее стало известно, что США ответили России на предложения по гарантиям безопасности в письменной форме. Посол США Джон Салливан доставил документ в МИД России и передал в руки заместителя министра иностранных дел Александра Грушко. Также письменный ответ НАТО получил посол России в Брюсселе.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после ознакомления с письменными ответами НАТО и США МИД России и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения касательно дальнейших действий.

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