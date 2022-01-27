«Двери НАТО остаются открыты». Как США ответили на предложения России

США не отступят от своих ключевых принципов, в том числе от политики «открытых дверей» НАТО. Однако они готовы обсудить с Россией вопросы контроля над вооружениями в Европе. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

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Отмечается, что США не собираются публиковать текст своего ответа и посоветовали России поступить аналогичным образом. По словам Блинкена, их ответ не формальный переговорный документ, а лишь список идей, которые могут стать основой для дальнейших переговоров двух стран. Он подчеркнул, что сотрудничество возможно, но только если Россия тоже этого хочет.

Как пояснил государственный секретарь США, дальнейшее развитие событий теперь зависит от России. Москва должна решить, пойдет ли она по пути конфронтации или дипломатии. Также Блинкен отметил, что их ответы были скоординированы с Украиной и союзниками США в Европе.

Он подчеркнул, что одна из ключевых позиций США — сохранение политики «открытых дверей» в НАТО, и здесь ни о каких уступках не может быть и речи.

«В документе ясно обозначены базовые принципы, которым мы привержены и которые будем отстаивать. В их числе политика "открытых дверей" НАТО», — сказал он.