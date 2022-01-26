В Вашингтоне оправдались за рекомендацию американцам покинуть Украину

Рекомендации посольства США в Киеве американским гражданам покинуть Украину не означают уверенности в том, что Россия осуществит «вторжение» на территорию соседней страны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

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«Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины. В любом случае мы обязаны разослать эти уведомления американцам», - сказал он журналистам.

По словам Блинкена, решение опубликовать рекомендации «было основано только на одном факторе – безопасности» американских граждан.

Он отметил, что, учитывая «продолжающееся массированное наращивание российских вооруженных сил» России на границе с Украиной, считает это решение разумным.

Ранее посольство США в Киеве призвало американцев немедленно покинуть территорию Украины в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. На сайте дипмиссии отметили, что у американцев, желающих вернуться домой, «есть несколько вариантов коммерческих рейсов из всех международных украинских аэропортов».